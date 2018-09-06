Виновных в повреждении корабля «Союз» пока не нашли
Это сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. По сведениям РИА, внутренняя комиссия корпорации «Энергия» должна завершить расследование завтра, а в понедельник отчитаться перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. На днях он сообщил, что причиной утечки воздуха на МКС стало отверстие в пристыкованном корабле «Союз», которое кто-то просверлил дрелью.
Комментарии1
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tvitov66 06 сентября 2018 | 07:51
А виноватых и нет, ибо они в церкве ужо свечку поставили, десятину занесли и отмолили грехи свои праведным разговением