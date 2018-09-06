В Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы

Об этом сообщили ТАСС в штабе политика от «Альянса зеленых» Лидии Беловой. Она встречалась с избирателями в деревне Мехово Сергиево-Посадского района, когда появился микроавтобус, а за ним легковая машина, из которой в сторону кандидата в губернаторы было сделано несколько выстрелов. В штабе Беловой сообщили, что никто не пострадал, а она написала заявление в полицию о нападении. Комментариев со стороны МВД пока нет. Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.