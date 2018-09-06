В Фонде борьбы с коррупцией ответили Центризбиркому по поводу видео с Алексеем Навальным
Ролик на YouTube, который вызвал претензии ЦИКа, не является предвыборной агитацией. Это говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова, которое он направил в Центральную избирательную комиссию. Жданов подчеркивает, что публичные мероприятия в день выборов являются распространенной практикой и в качестве примера приводит митинги в ряде городов, которые прошли 18 марта.
Ранее ЦИК и еще ряд ведомств направили предупреждения компании Google о недопустимости нарушения законодательства о выборах. Поводом стал ролик, где Алексей Навальный призывает выходить на митинги против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
chapter_2 06 сентября 2018 | 07:44
С.Собянина не афишируя поддерживает повышение пенсионного возраста. Как член Единой России.
sensei54 06 сентября 2018 | 07:45
Жданов переквалифицировался в естествоиспытатели.
Пытается разговаривать с муравейником...Похвально.
plidurok Андрей Филимонов 06 сентября 2018 | 07:48
Понятно, что люди в ЦИКе не руководствуются законами, так же, как и в прокуратуре, судах и прочих "шестерочных" организациях. Весь смысл их деятельности выражается формулой "2У" - Угадать и Угодить.