В России могут возобновить производство самого большого самолета-амфибии в мире
Это сообщили РИА в Объединенной авиастроительной корпорации в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018». Самолет А-40 «Альбатрос» массой до 90 тонн был разработан в советские годы и предназначен для борьбы с подлодками.
Комментарии9
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ss2020 06 сентября 2018 | 07:21
дрель хорошую надо для такого самолёта подобрать!)))
ura_123 06 сентября 2018 | 07:22
Был построен в восьмидесятые в количестве двух,но так и сгнили непонятно где...
Проект сопоставимый по идиотизму с " конкурентом Теслы” на базе Иж-москвич))))
lenin3 06 сентября 2018 | 07:28
ura_123: дык,понятно для чего это делается:для очередного распила.С таким же успехом можно было предложить возобновить выпуск космолета"Буран"или самолета "Илья Муромец"...)))
ur_sus 06 сентября 2018 | 07:32
ura_123:
//В России могут возобновить производство самого большого самолета-амфибии в мире//
Масштабным российским инженерам стоит держать себя в руках и не горячиться,а то самолётик может и не поместиться в океан...
andre_klimov 06 сентября 2018 | 07:42
ur_sus:
"Самолёт-амбиция"...
tunis 06 сентября 2018 | 07:23
Нет, не могут.
Русские готовый отлаженный завод в короткий срок угробили. А разработать - это за гранью.
Хотя, если надувной, то батутчик освоит смежный товар ширпотреба.
ss2020 06 сентября 2018 | 07:26
да чё в мире...вся вселенная не видела такого позора!))) ку!
tag188 06 сентября 2018 | 07:29
Его уже "возобновляли" в 2014.
sab171 06 сентября 2018 | 07:30
сначала пассажирский Ту-160 пусть предьявят а то все изготовим, изготовим, пустобрехи.