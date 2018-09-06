Президент Молдавии выступил против предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Игорь Додон заявил, что не будет подписывать это решение правительства. По его словам, оно приведет к росту коррупции. Молдавский паспорт предлагается выдавать за безвозвратный вклад в сто тысяч евро и инвестиции в одну из стратегических отраслей в 250 тысяч евро.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bervalano 06 сентября 2018 | 07:21
И зря! Додон - редиска!
tv_victim 06 сентября 2018 | 07:37
А кому нужен такой паспорт?
andre_klimov 06 сентября 2018 | 07:44
tv_victim:
Тем, кого надо ввести во власть для "смотрения" за делами в этом полу-саттелите.