Больше четверти пользователей Facebook’а в США удалили его мобильное приложение из-за утечки данных
Это сообщает канал CNBC со ссылкой на данные соцопроса центра Pew Research Center. Ранее Facebook оказался в центре скандала из-за британской компании Cambridge Analytica. Она собрала через соцсеть личные данные миллионов человек для эффективной политической рекламы. По всему миру у Facebook’а больше двух миллиардов пользователей.
Комментарии2
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grazschdanin 06 сентября 2018 | 07:34
Ну а как же неприкосновенность частной жизни, о которой ныли наши хомячки, заступаясь за Телеграмм?
putin_itogy 06 сентября 2018 | 07:35
Тупорылый Цукерберг, ПНХ вместо со свом(не своим, спишенным) Фейсбуком.
Гнида, не давал мне зарегиться, изображая из себя сверхправильную соцсеть.
И что ещё смешнее, были у меня там пару аккаунтов ещё с "нулевых",
так они их заблокировали, хотя я в них попадал только когда по ссылкам ходил.
Весь такой правильный, а спокойно разместил миллионы аккаунтов путинских троллей,
через которые они задурили тупые головы американских простатитников, мужланов на пенсии, ненавидящих Клинтонов, и выбравших для страны идиота клоуна.
Тьфу, на тебя Фейсбук!