Больше четверти пользователей Facebook’а в США удалили его мобильное приложение из-за утечки данных

Это сообщает канал CNBC со ссылкой на данные соцопроса центра Pew Research Center. Ранее Facebook оказался в центре скандала из-за британской компании Cambridge Analytica. Она собрала через соцсеть личные данные миллионов человек для эффективной политической рекламы. По всему миру у Facebook’а больше двух миллиардов пользователей.