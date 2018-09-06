Компании, которых власти хотели лишить части доходов, будут финансировать госпрограмму «Цифровая экономика»
Как пишут «Ведомости», это предложил недавно помощник президента Андрей Белоусов. По словам источников, проекты для инвестиций рассмотрит рабочая группа под руководством вице-премьера Антона Силуанова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Ранее Белоусов выступил с идеей изымать у металлургических и химических предприятий по полтриллиона рублей ежегодно – на реализацию нового майского указа президента. В его списке 14 компаний.
Комментарии4
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lenin3 06 сентября 2018 | 07:24
Та же хрень,только сзади.Какой настырный этот Белоусов,видимо,обещан ему некий процент с этих триллионов,если закон пройдет...
nehoroshiy 06 сентября 2018 | 07:37
Мзда, она и есть мзда, как ты её не называй.
liliyask 06 сентября 2018 | 07:46
nehoroshiy: так построим цифровую индустрию... на лазурном берегу...
andre_klimov 06 сентября 2018 | 07:54
Даже Жирику не дали озвучить подобный бред. Хотя через него большую часть всего этого горячечного обычно на тест и запускают. Белоусов, похоже, понимает, что обречён - оттого и "гуляет на всю". Авось...