Вход в почти два десятка столичных музеев с сегодняшнего дня можно оплатить картой «Тройка»

К программе присоединился музей ГУЛАГа и Дом Высоцкого на Таганке. К культурным объектам Москвы, которые принимают посетителей, в том числе и по карте «Тройка», сегодня добавятся несколько городских музеев. Об этом сказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. В частности к Московскому зоопарку, планетарию и Третьяковской галерее присоединился музей истории ГУЛАГа. Стоит отметить, что хотя власти анонсировали участие учреждения в программе лояльности «Тройки» с сегодняшнего дня, воспользоваться этой возможностью, судя по всему, можно будет только через два месяца. На сайте самого музея указано, что он закрыт на реэкспозицию до конца октября.

Всего в столице работает более 25 культурных объектов, которые принимают оплату «Тройкой». Это в том числе павильоны парка «Зарядье» и ледовые катки ВДНХ и парка Горького. С момента появления в кассах метро было продано почти 18 миллионов карт «Тройка».