Суд в Москве начнёт по существу рассматривать в закрытом режиме дело о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна

Инициатором развода стала Елена Степаненко. Она попросила Хамовнический суд взыскать с Евгения Петросяна, с которым прожила многие годы, более 80-ти процентов совместного имущества. Его стоимость адвокат ответчика Сергей Жорин оценил примерно в полтора миллиарда рублей. По его словам их приводит «Газета.ру», сторона Степаненко заинтересована только в финансах и цитата «хочет отобрать у Петросяна всё что заработал за всю жизнь». Адвокат добавил, что вместе с подзащитным в течение полугода пытался урегулировать вопрос мирно и без суда. При этом Петросян якобы сам предлагал супруге «самой выбрать лучшую половину». Но она отказалась. Предварительные слушания прошли без журналистов. Сторона Степаненко попросила закрыть процесс и суд ходатайство удовлетворил. После предварительного слушания адвокат Петросяна сказал, что Степаненко препятствует быстрому разрешению дела. В том числе она затягивает опись совместно нажитого имущества. Представитель истицы не стал общаться с журналистами. Петросян со своей стороны подал ответный иск к Степаненко.