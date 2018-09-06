Совбез ООН по просьбе Британии вновь обсудит применение химоружия в Солсбери
Королевская прокурорская служба страны накануне назвала имена двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Имеются достаточные доказательства, чтобы обвинить этих людей по нескольким статьям, заявила прокурор Сью Хемминг.
В российском МИДе вновь заявили о том, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.
Великобритания осознанно назвала ненастоящие имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Такое мнение высказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Британская сторона знает гораздо больше, чем говорит, считает Венедиктов.
Комментарии6
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putin2018 06 сентября 2018 | 07:07
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
davi__koloradov 06 сентября 2018 | 07:08
Снова рашку в .овно макать будут...
ihor_syvoryj 06 сентября 2018 | 07:17
Уже пора не совбез ООН собирать, а Гаагский трибунал.
stoik33 06 сентября 2018 | 07:18
Посидят, поокают.
fresh_breeze 06 сентября 2018 | 07:42
Гляйвиц 2.0.
Британия, не придумав ничего умнее, решила использовать чужие старые наработки. Стыдно, господа, где же ваша фантазия? Могли бы что-то своё сочинить, глядишь, оно бы и прокатило.
deathmorozz 06 сентября 2018 | 07:46
Дело Скрипалей из той же серии что пробирка Пауэла ,убийство Бабченко , белые каски ,вмешательство в выборы в США и так далее..в такое могут поверить только те кто хочет в это верить. Но сколько веревочки не вится….