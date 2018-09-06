Z Архив новостей новости
5 6 6 424
Эксклюзив Эха 07:00, 06 сентября 2018

Совбез ООН по просьбе Британии вновь обсудит применение химоружия в Солсбери

Королевская прокурорская служба страны накануне назвала имена двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Имеются достаточные доказательства, чтобы обвинить этих людей по нескольким статьям, заявила прокурор Сью Хемминг.
В российском МИДе вновь заявили о том, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.
Великобритания осознанно назвала ненастоящие имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Такое мнение высказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Британская сторона знает гораздо больше, чем говорит, считает Венедиктов.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

putin2018 06 сентября 2018 | 07:07

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

davi__koloradov 06 сентября 2018 | 07:08

Снова рашку в .овно макать будут...

ihor_syvoryj 06 сентября 2018 | 07:17

Уже пора не совбез ООН собирать, а Гаагский трибунал.

stoik33 06 сентября 2018 | 07:18

Посидят, поокают.

fresh_breeze 06 сентября 2018 | 07:42

Гляйвиц 2.0.


Британия, не придумав ничего умнее, решила использовать чужие старые наработки. Стыдно, господа, где же ваша фантазия? Могли бы что-то своё сочинить, глядишь, оно бы и прокатило.

deathmorozz 06 сентября 2018 | 07:46

Дело Скрипалей из той же серии что пробирка Пауэла ,убийство Бабченко , белые каски ,вмешательство в выборы в США и так далее..в такое могут поверить только те кто хочет в это верить. Но сколько веревочки не вится….

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Что стоит за химической атакой на севере Крыма? Те, кто побывал в городе, пишут про проблемы с  органами дыхания, жжение в глазах, сыпь на коже и привкус железа…

5 192 6 104554 30.08
Kполитика, общество, крым, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 133 6 7322 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 170 6 20838 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бизнес модель 90-х «фирма-однодневка» жива. А журналисты нет Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тысяч долларов, «Ходорковский» (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал 3 тысячи евро…

5 225 6 45008 30.08
Kходорковский, журналистика, финансы, трагедии, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Первое правило — делай, что тебе говорят вооруженные люди Не исключено, что никто не собирался их убивать, но ребята оказали сопротивление, и у кого-то не выдержали нервы…

5 183 6 76236 30.08
Kжурналистика, политика, расследования, мнения
Блоги

+ Как Серебренников потратил 218 миллионов Как Серебренников потратил 218 миллионов Документальный фильм о профессиональной деятельности Кирилла Серебренникова вышел на Youtube…

5 86 6 39384 30.08
8читать ;смотреть
Kсеребренников, политика, общество, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

ЦУР закрыт. Зря Убил Джемаля, Расторгуева и Радченко не ЦУР, не Коняхин и не Ходорковский. А мы говорим про истинных убийц как-то вскользь и на втором плане. И только помогаем замотать и заболтать это дело…

5 101 6 28853 30.08
Kходорковский, журналистика, расследования, трагедии, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 122 6 16714 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 55 6 7424 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 71 6 9628 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Юрий Сапрыкин гость: Юрий Сапрыкин журналист

Масштаб фигуры Кобзона в том, что в нем уживались несколько разных людей. Разных карьер, разных профессий, ипостасей. К каждой из которых все относились по-разному…

5 57 6 13764 30.08
#слушать 37:01 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, власть, общество, серебренников, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 10001 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

ЦУР и ЦАР. В смерти прошу винить Вопрос в том, зачем создавать и заявлять проекты с такими громкими названиями, нанимать туда сотрудников, если даже не можешь определить и признать зону своей ответственности в случае фатальной ошибки?..

5 97 6 27525 30.08
Kжурналистика, трагедии, ходорковский, расследования, мнения
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 8958 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 200 6 32599 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12370 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события

Популярное за неделю

Новости

В Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы Об этом сообщили ТАСС в штабе политика от «Альянса зеленых» Лидии Беловой

5 1 6 1719
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 202 6 135118 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 57 6 22368 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 424 6 375193 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 234 6 206283 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7234749
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3645798

Сегодня в эфире