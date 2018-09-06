Совбез ООН по просьбе Британии вновь обсудит применение химоружия в Солсбери

Королевская прокурорская служба страны накануне назвала имена двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Имеются достаточные доказательства, чтобы обвинить этих людей по нескольким статьям, заявила прокурор Сью Хемминг.

В российском МИДе вновь заявили о том, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.

Великобритания осознанно назвала ненастоящие имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Такое мнение высказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Британская сторона знает гораздо больше, чем говорит, считает Венедиктов.