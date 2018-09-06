Канада не подпишет торговое соглашение на условиях Дональда Трампа

Это заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В эфире местной радиостанции «Чед» он отметил, что есть президент, который не всегда следует установленным правилам. Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в прошлом году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.