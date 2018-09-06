Умер киноактер и племянник Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд
Как передает портал TMZ, ему потребовалась срочная медицинская помощь после занятий йогой, врачи не успели спасти. Лоуфорду было 63. Ранее он боролся с наркотической зависимостью.
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Как передает портал TMZ, ему потребовалась срочная медицинская помощь после занятий йогой, врачи не успели спасти. Лоуфорду было 63. Ранее он боролся с наркотической зависимостью.
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