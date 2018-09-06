Президентский совет по правам человека готовится инициировать внесение в УК статьи о пытках
Для этого начали сбор материалов, сообщила ТАСС член президиума СПЧ Наталия Евдокимова. По ее словам, сейчас силовиков могут привлечь к ответственности за пытки только по статье о превышении должностных полномочий. Евдокимова добавила, что изменение законодательства – это длительный процесс. В последнее время правозащитники и адвокаты все чаще сообщают о пытках в полиции, СИЗО и колониях.
Комментарии6
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y3emen1 06 сентября 2018 | 06:58
ну а вова смягчит ситуацию, скажет, что пытка -это у нас менталитет такой, духовная скрепа
plidurok Андрей Филимонов 06 сентября 2018 | 06:58
Евдокимова честно предупредила, что изменение законодательства – это длительный процесс и может быть, когда-нибудь, не в этой жизни .... . У нас мгновенно принимаются только людоедские законы.
ss2020 06 сентября 2018 | 07:02
Евдокимова добавила, что все изменение обычно после лафета...и по тв должно быть лебединое озеро, а не в кремле!)))
vadimp 06 сентября 2018 | 07:06
"По ее словам, сейчас силовиков могут привлечь к ответственности за пытки только по статье о превышении должностных полномочий."
Ну почему же? Надыть им присвоить "звание" "ни системная оппозиция" - знаете каких "собак" понавешают?
vadimp 06 сентября 2018 | 07:16
"Статья 21
...
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам."
Этого видать мало.
serjo1977 06 сентября 2018 | 07:30
По ее словам, сейчас силовиков могут привлечь к ответственности за пытки только по статье о превышении должностных полномочий.
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Убийство, ТТП, истязание, побои, вымогательство... Мало статей? Нужно изобрести ещё одну, ЗАВЕДОМО неработающую? Может, лучше ЗАСТАВИТЬ государство (вернее, то, что от него осталось) соблюдать УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ статьи УК РФ?
serjo1977 06 сентября 2018 | 07:30
По ее словам, сейчас силовиков могут привлечь к ответственности за пытки только по статье о превышении должностных полномочий.
===
Убийство, ТТП, истязание, побои, вымогательство... Мало статей? Нужно изобрести ещё одну, ЗАВЕДОМО неработающую? Может, лучше ЗАСТАВИТЬ государство (вернее, то, что от него осталось) соблюдать УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ статьи УК РФ?