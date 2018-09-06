Президентский совет по правам человека готовится инициировать внесение в УК статьи о пытках

Для этого начали сбор материалов, сообщила ТАСС член президиума СПЧ Наталия Евдокимова. По ее словам, сейчас силовиков могут привлечь к ответственности за пытки только по статье о превышении должностных полномочий. Евдокимова добавила, что изменение законодательства – это длительный процесс. В последнее время правозащитники и адвокаты все чаще сообщают о пытках в полиции, СИЗО и колониях.