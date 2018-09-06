Виновных в повреждении корабля «Союз» пока не нашли
Это сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. По сведениям РИА, внутренняя комиссия корпорации «Энергия» должна завершить расследование завтра, а в понедельник отчитаться перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. На днях он сообщил, что причиной утечки воздуха на МКС стало отверстие в пристыкованном корабле «Союз», которое кто-то просверлил дрелью.
Комментарии5
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tag188 06 сентября 2018 | 06:55
Как-то на работе переставляли шкафчики в раздевалке. Так вот, на тыльной стороне каждого шкафчика была наклеена бумажка, на которой написано: Сборщик такой-то, мастер такой-то. 1960 год.
Это обычные шкафчики для спецодежды. А здесь космический аппарат -- и сверлящих в нем дырки найти не удается.
Впечатляющий бардак у Рогозина в отрасли.
lenin3 06 сентября 2018 | 07:12
tag188: просто,надо найти такого "виновного",чтоб никого не обидеть из уважаемых людей.
ss2020 06 сентября 2018 | 06:56
а отпечатки пальцев прислал завод-изготовитель...!???)))
ss2020 06 сентября 2018 | 06:59
эта дрель была замечена во всех головах лилипутов!)))
vadimp 06 сентября 2018 | 07:03
"На днях он сообщил, что причиной утечки воздуха на МКС стало отверстие в пристыкованном корабле «Союз», которое кто-то просверлил дрелью."
Хоть топором! Лучше бы рассказали как поврежденный корпус прошел испытания на герметичность? Аль их не проводили?