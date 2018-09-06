Представители России и Ирана обсудят вопросы экономики и борьбы с терроризмом

Сегодня в Волгограде пройдет межпарламентская комиссия. На повестке сегодняшних переговоров – продвижение торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в этой области российских и иранских регионов. Об этом ТАСС сказали в думском комитете по международным делам. Кроме того, планируется обсудить инфраструктурные проекты в сферах атомной энергетики, нефте— и газодобычи, в железнодорожной отрасли и строительстве портовых объектов на Каспии. Комиссию с российской стороны возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Иран будет представлять его коллега – председатель Собрания исламского совета Али Лариджани. Об организации двусторонней межпарламентской комиссии государства договорились еще в прошлом году. Тогда же в Госдуме высказали предложение о создании аналогичной группы с представителями Южной Кореи. Завтра трехсторонняя встреча Ирана, России и Турции пройдет в Тегеране.