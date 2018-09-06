Самолет, прилетевший из Дубая в Нью-Йорк, поместили в карантин

Его пассажиры почувствовали недомогание во время полета. Десять человек с рейса авиакомпании Emirates, прилетевшего из Дубая в Нью-Йорк, были госпитализированы прямо из аэропорта им. Кеннеди. Изначально СМИ сообщали о более чем ста пассажирах с симптомами лихорадки, что в итоге не подтвердилось. Приземлившийся лайнер сразу же изолировали и отогнали на специальную стоянку, где его уже ждали каретки скорой помощи и спасательных служб. Троих пассажиров и семерых членов экипажа с высокой температурой и кашлем увезли в больницы, перед этим проведя медицинское обследование всех кто находился на борту — 520 человек. Девять человек, жаловавшиеся на симптомы, от медицинской помощи отказались.

Пассажиры рейсы писали в твиттере, что симптомы болезни проявились еще до взлета, то есть не во время рейса. Власти Нью-Йорка заявили, что террористической угрозы нет. Среди возможных причин происшедшего называется пищевое отравление. Центры по контролю и профилактике заболеваний пока не публикуют официальную информацию на данный счет. NBC, однако, со ссылкой на это ведомство описывает симптомы, возникшие у людей на борту, как кашель, температуру и рвоту.