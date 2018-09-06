В России могут возобновить производство самого большого самолета-амфибии в мире
Это сообщили РИА в Объединенной авиастроительной корпорации в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018». Самолет А-40 «Альбатрос» массой до 90 тонн был разработан в советские годы и предназначен для борьбы с подлодками.
Комментарии2
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sagen 06 сентября 2018 | 06:22
Мне такие новости напоминают анекдот. Поступает мужичок на работу. Его спрашивают - а что вы умеете делать? Могу копать.... а что еще? Могу не копать... Могут возобновить... но ведь могут и не возобновить? Два дела сразу?
ss2020 06 сентября 2018 | 06:25
в этом деле главное со сверлом не ошибиться...!)))