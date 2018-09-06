На новом мемориальном знаке в Москве нашли орфографическую ошибку
На памятной доске герою Советского Союза, вице-адмиралу Льву Матушкину написано, что он «видный военочальник» — через букву «о». Это рассказал телеканалу «Дождь» муниципальный депутат Алексей Гусев. Доску открыли во вторник на Новочеремушкинской улице. Ее выполнили за бюджетные деньги, отметил депутат.
Комментарии2
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penderezky 06 сентября 2018 | 06:23
Вот и влияние безграмотного эха Москвы в действии. Внимательнее надо. Пожинайте плоды просвещения.
man26 06 сентября 2018 | 06:24
Мне вот интересно: везде пишут про букву "о"", а про то, что буква "н" одна - нет. Тоже "шибко грамотные" комментаторы?