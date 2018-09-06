В Киеве начнут заочно судить замминистра обороны России Николая Панкова

Военному чиновнику вменяют действия, которые происходили в марте 2014 года перед тем как Крым вошёл в состав России. Заместителя Шойгу обвиняют в подстрекательстве украинских военных к госизмене, пособничество в ведении агрессивной войны и совершении умышленных действий с целью изменения границы Украины. Действия Николая Панкова по мнению Киева привели к нарушению территориальной целостности страны и потере объектов госсобственности стоимостью почти 40 миллиардов долларов. Российского генерала вызывали к следователю ещё в 2016-м. Но Панков не пришёл на допрос. После этого его объявили в розыск и начали заочное расследование. Панков в минобороны работает с начала нулевых годов. Должность замминистра он занимает 13 лет. Панков также возглавляет наблюдательный совет ЦСКА и курирует Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Панкову грозит на Украине до 15 лет лишения свободы. Приговор вынесут заочно.