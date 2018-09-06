Британские власти не будут повторно расследовать 14 загадочных смертей, связанных с Россией

Речь идет о людях, о гибели которых издание BuzzFeed в прошлом году опубликовало большое расследование, предположив, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки. Обстоятельства гибели всех 14 людей, погибших при странных обстоятельствах, изучили повторно. Напомним, что большинство из них так или иначе были связаны с бизнесменом Борисом Березовским или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, умершим в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием. Но исследование показало, что «нет причин для дальнейшего рассмотрения этих дел», сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй. Между тем, британские парламентарии попросили МВД повторно расследовать эти смерти после того, как в марте в Солсбери отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Накануне были названы имена двух подозреваемых. Это Александр Петров и Руслан Боширов – граждане России, предположительно сотрудники разведки, которые прилетели в страну 2 марта, а улетели 4-го – в день отравления. В полиции считают, что их имена ненастоящие. Подозреваемых удалось вычислить благодаря камерам наблюдения. В российском МИДе в очередной раз подчеркнули, что Москва не имеет отношение к отравлению Скрипалей. Россия также настаивает на том, чтобы правоохранительные органы двух стран начали взаимодействовать по этому вопросу