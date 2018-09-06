Совбез ООН сегодня может обсудить обвинения Великобритании в адрес России из-за инцидента в Солсбери

Накануне британская полиция назвала имена двух подозреваемых россиян, а премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они являются сотрудниками российской военной разведки. Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет.