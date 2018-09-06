Совбез ООН сегодня может обсудить обвинения Великобритании в адрес России из-за инцидента в Солсбери
Накануне британская полиция назвала имена двух подозреваемых россиян, а премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они являются сотрудниками российской военной разведки. Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет.
Комментарии1
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ur_sus 06 сентября 2018 | 06:15
//Накануне британская полиция назвала имена двух подозреваемых россиян//
Путин - это первый, а кто второй