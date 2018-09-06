Полиция Бразилии собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения действующему президенту страны
В опубликованном докладе правоохранительных органов говорится, что глава государства Мишел Темер получал взятки от строительной компании «Одебрехт». Как передает «Ассошиэйтед Пресс», документ будет направлен генпрокурору, который решит, предъявлять ли обвинения Темеру. Срок его президентских полномочий истекает 31 декабря.
Комментарии1
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ss2020 06 сентября 2018 | 06:17
Полиция РФ уже давно собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения действующему президенту страны...но пока не время...после лафета обычно!)))