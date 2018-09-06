Виновных в повреждении корабля «Союз» пока не нашли
Это сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. По сведениям РИА, внутренняя комиссии корпорации «Энергия» должна завершить расследование завтра, а в понедельник отчитаться перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. На днях он сообщил, что причиной утечки воздуха на МКС стало отверстие в пристыкованном корабле «Союз», которое кто-то просверлил дрелью.
Комментарии9
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piter_ug 06 сентября 2018 | 05:21
//Виновных...пока не нашли//
Это обозначает одно - в ракетно-комической отрасли царит бардак.
Нельзя при наличии контроля просверлить дырку в неустановленном месте.
Скорее всего профессионалы ушли на пенсию и понабрали то что было и по-знакомству.
Причём везде, в т.ч. и в госприемку.
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 06:08
piter_ug: Рогозин это болтун, позёр и демагог! Максимум , что ему можно доверить, это пасти отару овец!
chapter_2 06 сентября 2018 | 06:25
opiatnovyi63: Всё так. Но, Д.Рогозин к тому же ни хрена не понимает в доверенном ему деле. Профан в окружении бестолковых генералов. Человек без технической жилки, хотя и "доктор технических наук" по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения».
midnightblues 06 сентября 2018 | 05:24
Ты суслика видишь??
Нет?/ и я не вижу
А он есть
Да не бардак-а полный провал
Очталось только поколение старых работников
Они уйдут-и пи пец отрасли
Привет высокодуховным
ur_sus 06 сентября 2018 | 05:40
midnightblues:
//а в понедельник отчитаться перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. //
Интересно, что этот туповатый поросёнок Рогожкин сделает с "виновным"? Будет топить, как таксу?
yralez 06 сентября 2018 | 05:45
Это не за лайки хватать
gригорьич 06 сентября 2018 | 05:48
Дырка не в МКС, а в головах. Рогозину бы заняться своим прямым делом - чисткой сортиров. Может ли космическая глупость быть основанием для назначения главой Роскосмоса? Из Википедии: «В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на философском факультете МГУ по теме "Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность". В 1998 году году защитил диссертацию на том же факультете по теме "Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века". Является доктором философских и технических наук».
koltak76_ 06 сентября 2018 | 05:49
Уже все известно!
Это сделали два русофоба и агента Госдепа,
Илон "злой-гений" Маск и Обама "пожиратель-детей"!
Пока наши космонавты совершали ежедневный намаз,
вышеуказанные космические урки подлетели потихой к нашей станции,
на автомобиле красного цвета, и совершили небольшой
половой акт дрелью с обшивкой космического корабля.
astlire 06 сентября 2018 | 06:15
дырявый "союз".