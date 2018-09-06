В Фонде борьбы с коррупцией ответили Центризбиркому по поводу видео с Алексеем Навальным
Ролик на «Ютьюбе», который вызвал претензии ЦИКа, не является предвыборной агитацией. Это говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова, которое он направил в Центральную избирательную комиссию. Жданов подчеркивает, что публичные мероприятия в день выборов являются распространенной практикой и в качестве примера приводит митинги в ряде городов, которые прошли 18 марта.
Ранее ЦИК и еще ряд ведомств направили предупреждения компании Google о недопустимости нарушения законодательства о выборах. Поводом стал ролик, где Алексей Навальный призывает выходить на митинги против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Комментарии1
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alexakimfaa 06 сентября 2018 | 06:06
И ЦИК,и другие ведомства молчат в тряпочку,когда "царь" или губернатор от едросни,маячат на федеральных и местных каналах практически ежедневно..Например.в Москве - 9 сентября с.г кандидат в мэры Собянин вместе с "царём" будут открывать парк "Зарядье"..Естественно.на ТВ будет шумно...