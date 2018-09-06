Глава Пентагона может уйти в отставку из-за новой книге о Дональде Трампе

Президент США всегда уважал Джеймса Мэттиса, но теперь него есть все основания задаться вопросом, что Мэттис говорит за его спиной, сказал газете «Вашингтон пост» источник в администрации США. В книге известного журналиста Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» утверждается, что Мэттис сравнивал президента с пятиклассником. После публикации отрывков из книги министр обороны это опроверг, а глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что не называл Трампа идиотом. Сам президент был вынужден написать в «Твиттере», что не отзывался о генпрокуроре как о тупом южанине.