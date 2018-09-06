Два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили условные пуски крылатых ракет в Средиземном море
Самолеты после учений вернулись на аэродром Энгельс в Саратовской области. В полете их сопровождали истребители, поднятые с российской базы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили накануне вечером в Минобороны.
Ситуация в Сирии в последнее время накаляется. США и их союзники обеспокоены возможным наступлением правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, которая считается зоной деэскалации. Власти России считают, что там находятся террористы. Проблему обсудят сегодня в Совбезе ООН.
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