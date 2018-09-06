В России могут возобновить производство самого большого самолета-амфибии в мире
Это сообщили РИА в Объединенной авиастроительной корпорации в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018». Самолет А-40 «Альбатрос» массой до 90 тонн был разработан в советские годы и предназначен для борьбы с подлодками.
Комментарии8
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eniro 06 сентября 2018 | 03:37
Попробуйте, это может стать более объединяющей скрепой, чем "русский мир".
ur_sus 06 сентября 2018 | 03:44
eniro:
Хорошая идея. Главное, чтобы в корпусе этого "не имеющего аналогов" какой-нить слесарь какую -нить лишнюю дырку не профигачил...
koltak76_ 06 сентября 2018 | 03:41
Каспийского монстра со дна реки подымать будем?
salut__521 06 сентября 2018 | 03:45
Интересно, как он будет с подлодками бороться? Нырять за ними, что ли?..
kondrakr 06 сентября 2018 | 04:03
salut__521: О, это будет самолёт с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией. Они, падлы, будут натурально бояться плавать вблизи тех морей, над которыми будут запускать "Альбатроса".
mathmovesu 06 сентября 2018 | 03:48
гидро-самолет может приводняться в непосредственной близости от яхт олигархов, доставляя на борт кокаин и блядей...
eniro 06 сентября 2018 | 04:00
mathmovesu: Ну что ж Вы так прямо... Надо народ заинтриговать, мол, чудо отечественного прома, прорыв в черную дыру финансов...
kondrakr 06 сентября 2018 | 04:01
А могут и не возобновить. И, скорее всего, не возобновят......