Компании, которых власти хотели лишить части доходов, возможно, будут финансировать госпрограмму «Цифровая экономика»
Как пишут «Ведомости», это предложил недавно помощник президента Андрей Белоусов. По словам источников, проекты для инвестиций рассмотрит рабочая группа под руководством вице-премьера Антона Силуанова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
Ранее Белоусов выступил с идеей изымать у металлургических и химических предприятий по полтриллиона рублей ежегодно – на реализацию нового майского указа президента. В его списке 14 компаний.
Комментарии3
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vadimp 06 сентября 2018 | 04:12
Вот, вот, токмо "цифровой экономики" нам и не хватает.
То была "соц", то "теле", теперь вот "цифра" - интересно когда Россия доживет до обычной, нормальной экономики? Ну хотяб чтоб рупь прожил лет 50 без очередной денежной "реформы".
ze_danil 06 сентября 2018 | 04:25
инвестиции из-под палки
"не будешь инвестировать - пришлём доктора!"
ну теперь Россиюшка попрёт!
spbdweller 06 сентября 2018 | 04:44
Белоусов выступил с идеей изымать у металлургических и химических предприятий по полтриллиона рублей ежегодно
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Экспроприация экспроприаторов.