Компании, которых власти хотели лишить части доходов, возможно, будут финансировать госпрограмму «Цифровая экономика»

Как пишут «Ведомости», это предложил недавно помощник президента Андрей Белоусов. По словам источников, проекты для инвестиций рассмотрит рабочая группа под руководством вице-премьера Антона Силуанова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Ранее Белоусов выступил с идеей изымать у металлургических и химических предприятий по полтриллиона рублей ежегодно – на реализацию нового майского указа президента. В его списке 14 компаний.