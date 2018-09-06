Минюст США проверит «Фейсбук» и «Твиттер» на предмет подавления свободы слова пользователей

Заявление ведомства было сделано сразу после выступления топ-менеджеров соцсетей в сенатском комитете по разведке. Слушания были посвящены попыткам повлиять на президентские выборы в 2016 году через соцсети. Власти США обвиняют в этом Россию. СМИ отмечают, что «Фейсбук» и «Твиттер» ранее подверглись критике за попытки якобы подавить консервативные мнения, с которыми выступают сторонники Дональда Трампа. На слушаниях основатель «Твиттера» Джек Дорси это опроверг.