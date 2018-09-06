На новом мемориальном знаке в Москве нашли орфографическую ошибку
На памятной доске герою Советского Союза, вице-адмиралу Льву Матушкину написано, что он «видный военочальник» — через букву «о». Это рассказал телеканалу «Дождь» муниципальный депутат Алексей Гусев. Доску открыли во вторник на Новочеремушкинской улице. Ее выполнили за бюджетные деньги, отметил депутат.
Комментарии4
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mozhem_povtorit 06 сентября 2018 | 02:39
военосяльника!
ostapbey 06 сентября 2018 | 03:07
Опять
РОЯССИ ВПЕРДЕ!
на всю стену мозаика??
kremlefurer 06 сентября 2018 | 03:15
Не иначе как Обама текст писал, пересел из наших подъездов в писальщики табличек..
scorpion1964 06 сентября 2018 | 03:20
Реальные поцоны делали.