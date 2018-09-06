На новом мемориальном знаке в Москве нашли орфографическую ошибку

На памятной доске герою Советского Союза, вице-адмиралу Льву Матушкину написано, что он «видный военочальник» — через букву «о». Это рассказал телеканалу «Дождь» муниципальный депутат Алексей Гусев. Доску открыли во вторник на Новочеремушкинской улице. Ее выполнили за бюджетные деньги, отметил депутат.