Президент Молдавии выступил против предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Игорь Додон заявил, что не будет подписывать это решение правительства. По его словам, оно приведет к росту коррупции. Молдавский паспорт предлагается выдавать за безвозвратный вклад в сто тысяч евро и инвестиции в одну из стратегических отраслей в 250 тысяч евро.