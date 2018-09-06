Президент Молдавии выступил против предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Игорь Додон заявил, что не будет подписывать это решение правительства. По его словам, оно приведет к росту коррупции. Молдавский паспорт предлагается выдавать за безвозвратный вклад в сто тысяч евро и инвестиции в одну из стратегических отраслей в 250 тысяч евро.
Комментарии1
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andrang2 06 сентября 2018 | 01:21
Подкуп?
Взятка?
А кому нужен молдавский паспорт?
Только Додну.
Мои друзья молдаване. мы дружим.
Но они сейчас живут в Италии, в США, в Польше, в Австралии.
Но и в Модавии.
Я думаю они поддержат проект "Нетаньяху - путинаху"