Больше четверти пользователей «Фейсбука» в США удалили его мобильное приложение из-за утечки данных
Это сообщает канал CNBC со ссылкой на данные соцопроса центра Pew Research Center. Ранее «Фейсбук» оказался в центре скандала из-за британской компании Cambridge Analytica. Она собрала через соцсеть личные данные миллионов человек для эффективной политической рекламы. По всему миру у «Фейсбука» больше двух миллиардов пользователей.
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