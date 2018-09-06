Хамовнический суд Москвы сегодня рассмотрит по существу дело о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Процесс пройдет в закрытом режиме. Степаненко обратилась с иском о расторжении брака. Она намерена получить 80% от совместного имущества юмористов, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Петросян подал встречный иск. Его адвокат Сергей Жорин отметил, что если сторонам не удастся договориться, то судебная тяжба может растянуться на годы.