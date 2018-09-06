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01:05, 06 сентября 2018

Президент США будет обязан ввести санкции за киберпреступления

Такой законопроект приняла накануне Палата представителей американского Конгресса. Власти США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и полагают, что некоторые хакерские группировки действуют в интересах Москвы. В ноябре в Америке пройдут новые выборы – полностью переизберут Палату представителей и частично Сенат. Ранее компания Microsoft предупредила о готовящемся вмешательстве российских хакеров в это голосование.

Комментарии

3

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agamasat 06 сентября 2018 | 01:18

Крысенышу все-таки удалось взорвать человеческий мир.(

efilika 06 сентября 2018 | 01:26

agamasat: ему удалось взорвать наше благополучие

beregov_net 06 сентября 2018 | 01:30

Тяжела и неказиста жизнь американского президента , это вам не русский царь самодержец - чё хочу , то ворочу

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