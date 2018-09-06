Президент США будет обязан ввести санкции за киберпреступления

Такой законопроект приняла накануне Палата представителей американского Конгресса. Власти США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и полагают, что некоторые хакерские группировки действуют в интересах Москвы. В ноябре в Америке пройдут новые выборы – полностью переизберут Палату представителей и частично Сенат. Ранее компания Microsoft предупредила о готовящемся вмешательстве российских хакеров в это голосование.