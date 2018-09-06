В Воронеже судят вора, который семь раз ограбил один и тот же дом
Подсудимый начал действовать еще в конце прошлого года, — рассказали в областной прокуратуре. Все кражи он совершал ночью, ровно в 4 часа, поскольку считал, что это время приносит ему удачу и делает его незаметным. Когда его задержали во время седьмого визита в одной из квартир этого дома, фигурант уголовного дела объяснил свой провал неправильным временем – он пошел на дело в 3 часа ночи вместо 4-х.
Комментарии7
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vor_on 06 сентября 2018 | 00:20
этому городу без мародеров теперь никак
kremlefurer 06 сентября 2018 | 00:35
Прям как я, граблю Россию матушку. Стыдно, щёчки горят, а ничего с собой сделать не могу. Воспитание подворотни. Ваш Окурок.
kremlefurer 06 сентября 2018 | 00:37
Для посвященных, я бледная моль..
delovoy_podolsk 06 сентября 2018 | 00:31
Оригинал! Ходил как на работу. У нас во дворе пьян замучила всех собираться на детской площадке. Люди завалили милицию заявлениями. Стопа заявлений-жалоб скопилась в отделении милиции толщиной в ладонь. Жалобы и коллективные и единичные. Воз и ныне там. Я предложил набить морду этой пьяни. Участковый пригрозил мне арестом. Это нормальное государство?
seva1223 06 сентября 2018 | 00:46
delovoy_podolsk: государства охраняют ценности, алкаши скоро оставят пенсии ментам... А вы забираете своими действиями пример для подрастающего поколения. На него и так большая надежда, отработать до 45 и скопостижно....
archikunst 06 сентября 2018 | 00:37
Ментам грамоту и премию!
tks 06 сентября 2018 | 00:45
Воронеж - как зеркало тотальной общероссийской деградации поздне-путинской эпохи.
Даже воров (уж казалось, на что интеллектуальная профессия!) и то деградация не миновала...