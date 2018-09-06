В Воронеже судят вора, который семь раз ограбил один и тот же дом

Подсудимый начал действовать еще в конце прошлого года, — рассказали в областной прокуратуре. Все кражи он совершал ночью, ровно в 4 часа, поскольку считал, что это время приносит ему удачу и делает его незаметным. Когда его задержали во время седьмого визита в одной из квартир этого дома, фигурант уголовного дела объяснил свой провал неправильным временем – он пошел на дело в 3 часа ночи вместо 4-х.