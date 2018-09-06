Суд в Москве начнёт по существу рассматривать в закрытом режиме дело о разводе юмористов Степаненко и Петросяна
Суд в Москве начнёт по существу рассматривать в закрытом режиме дело о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.
Инициатором развода стала Елена Степаненко. Она попросила Хамовнический суд взыскать с Евгения Петросяна, с которым прожила многие годы, более 80ти процентов совместного имущества. Его стоимость адвокат ответчика Сергей Жорин оценил примерно в полтора миллиарда рублей. По его словам их приводит Gazeta.ru, сторона Степаненко заинтересована только в финансах и цитата «хочет отобрать у Петросяна всё что заработал за всю жизнь». Адвокат добавил, что вместе с подзащитным в течение полугода пытался урегулировать вопрос мирно и без суда. При этом Петросян якобы сам предлагал супруге «самой выбрать лучшую половину». Но она отказалась. Предварительные слушания прошли без журналистов. Сторона Степаненко попросила закрыть процесс и суд ходатайство удовлетворил. После предварительного слушания адвокат Петросяна сказал, что Степаненко препятствует быстрому разрешению дела. В том числе она затягивает опись совместно нажитого имущества. Представитель истицы не стал общаться с журналистами.
Петросян со своей стороны подал ответный иск к Степаненко.
Комментарии7
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tks 06 сентября 2018 | 00:26
"Сказ о том, как хохлопутораска Степаненко с арапуторасом Петросяном разводились".
pmasel 06 сентября 2018 | 00:29
дело о разводе юмористов Степаненко и Петросяна
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Пожалуй, это их лучшая шутка.
malanoff 06 сентября 2018 | 00:27
Страна давно ждет , рассмотрение хоть какого то дела по существу. На сейчас это дело про не Скрипалей главное. Петросьян наше всё , после Бастрыкина.
andrang2 06 сентября 2018 | 00:33
Вам это надо - сплетни собирать или "эху" заплатили за этот пиар?
Это не ваше дело!
Куда вы лезете, "эхо"?
Развод и любовниц ААВ начните обсуждать.
seva1223 06 сентября 2018 | 00:41
andrang2: а вам есть что рассказать, как заглатывали или просто заляпаное платье покажите, учтите что это мало что бы переплюнуть развод юмористов!
andrang2 06 сентября 2018 | 00:36
Сплетни, как правило, собирают педеральные каналы.
vor_on 06 сентября 2018 | 00:45
молодцы...целых 1,5 лярда на идиотах напетросянили