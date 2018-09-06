Беспорядки возобновились на юге Ирака

Сотни жителей Басры собрались у здания администрации провинции. Причиной волнений стало ухудшение качества питьевой воды в городе. Провинция Басра уже более месяца страдает от перебоев с ее поставками, а также с подачей электричества. Начавшиеся в этом городе антиправительственные акции вскоре распространились на соседние провинции, в том числе Багдад. По данным Reuters, накануне в стычках с полицией погибли пятеро протестующих. Сегодня, по некоторым данным, жертвой столкновений стал еще один демонстрант.