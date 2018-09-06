Великобритания запросила заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения новой информации в «деле Скрипалей»

Встреча должна состояться сегодня, рассказали в британском постпредстве при ООН. На ней делегация намерена рассказать другим членам Совбеза об итогах расследования покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Атака на Скрипалей была санкционирована российской разведкой и, возможно, высшим руководством России. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Тереза Мэй пообещала плотно обсудить эти версии с комитетами по разведке и безопасности Британии.