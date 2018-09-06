Великобритания запросила заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения новой информации в «деле Скрипалей»
Встреча должна состояться сегодня, рассказали в британском постпредстве при ООН. На ней делегация намерена рассказать другим членам Совбеза об итогах расследования покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Атака на Скрипалей была санкционирована российской разведкой и, возможно, высшим руководством России. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Тереза Мэй пообещала плотно обсудить эти версии с комитетами по разведке и безопасности Британии.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 00:11
Бензя (он же небензя) заблокирует любую инициативу Великобритании, направленную на раскрытие этого убийства.
edyunia 06 сентября 2018 | 00:14
mikhail_spb_: \\заблокирует любую инициативу\\
Мне будет очень интересно посмотреть на ответ Запада.
johio 06 сентября 2018 | 00:19
edyunia: Если будут сильно вые.. Мы и этой Терезе Новичка в рот нальем - у нас не заржавеет. Мы сильные.
gonduras_on_colyma 06 сентября 2018 | 01:27
johio: // Мы сильные. //
Только не пукните от натуги, сильные пуком.
idruker 06 сентября 2018 | 00:24
edyunia: ответ будет простой: Пирс и Хили нахлопают Небензю по ушам, затем шведы, голландцы отвесят по пинку, затем китайцы, эфиопы, казахи скажут что нибудь миролюбивое типа давайте ребята расследовать вместе, потом выступит Небензя и скажет что ему ничего не доказали, что он требует обнародовать оригинальные трамвайные билеты, по которым Петров и Боширов передвигались по Лондону, а без этого власти РФ не смогут найти двух этих граждан в России, где бошировых и петровых как грязи и собак нерезанных вместе взятых, после этого прочитает специально для Карен Пирс на английском уровня второгодника выдержку из "Гамлета" про отравление короля, что сорвет ему апплодисменты и овации зрителей первого канала
shplint_05 06 сентября 2018 | 00:58
Вообще-то пора уже эховских комментаторов начать вырезать.
irdo 06 сентября 2018 | 00:26
edyunia:
Мне будет очень интересно посмотреть на ответ Запада.
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Официально объявят РФ террористическим государством со всеми вытекающими для рос.населения последствиями.
Обывателям мало не покажется.
Кремлю , как всегда, фиолетово.
nanarovsky 06 сентября 2018 | 00:17
mikhail_spb_: направленную на раскрытие этого убийства.
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Болезненный, раскрытием убийств в других структурах занимаются.
archikunst 06 сентября 2018 | 00:25
Прощай, деревянный.
Аминь
salut__521 06 сентября 2018 | 00:29
/// Атака на Скрипалей была санкционирована российской разведкой и, возможно, высшим руководством России.//
Возможно?!.. В микроскоп смотреть надо хорошенько! Там в баллончике на каждой молекуле путинские отпечатки красуются.
andrang2 06 сентября 2018 | 00:56
mikhail_spb_: Этот, который бензя, уже недолго там окопался
alien_3 06 сентября 2018 | 00:59
Давно пора коллективно отравить путина за его дела. Мож. ООН наконец об этом договорится?