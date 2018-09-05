Стоимость строительства нового Музея обороны и блокады Ленинграда выросла в три раза

Теперь она составляет почти 6 миллиардов рублей, — рассказали в центре выставочных и музейных проектов. Там планируют в 1-го октября объявить конкурс на проектирование, а в начале следующего года подготовить смету.

Новый комплекс Музея обороны и блокады хотят построить у излучины Невы на Смольной набережной. Планировалось начать строительство в этом году и закончить в следующем, к 75-летию снятия Блокады. Власти города, как напоминает «Интерфакс», говорили, что на проект потребуется не больше 2-х миллиардов рублей.