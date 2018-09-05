Стоимость строительства нового Музея обороны и блокады Ленинграда выросла в три раза
Теперь она составляет почти 6 миллиардов рублей, — рассказали в центре выставочных и музейных проектов. Там планируют в 1-го октября объявить конкурс на проектирование, а в начале следующего года подготовить смету.
Новый комплекс Музея обороны и блокады хотят построить у излучины Невы на Смольной набережной. Планировалось начать строительство в этом году и закончить в следующем, к 75-летию снятия Блокады. Власти города, как напоминает «Интерфакс», говорили, что на проект потребуется не больше 2-х миллиардов рублей.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 23:09
У города уже есть "баклан-арена" (она же "распил-арена").
Теперь будет и "распил-музей"?
sborisych 05 сентября 2018 | 23:23
mikhail_spb_:
Пилить, и никаких гвоздей! На арене, чемпионате, на мосте.. А чем блокада луч-че? И на блокаде...
novirusic 05 сентября 2018 | 23:24
mikhail_spb_: Интересно как. Проектирование даже не начали еще, а цена уже выросла.
Откуда узнали-то?
Или просто аппетит разгорелся при начале еды?
vitfom 05 сентября 2018 | 23:10
Скрепы не дешевые.
ura_123 05 сентября 2018 | 23:16
Пилить всегда,пилить везде... #дидывоевали!
aleksandr39 05 сентября 2018 | 23:26
А в музее будет цех по выпечке пирожных для членов семей горкома партии ,которые те ели когда была блокада и 125 граммов хлеба для жителей .
eduard53 05 сентября 2018 | 23:28
Бесстыжим вротенбергам дай волю, - стоимость музея обороны-блокады превысит цену самой обороны-блокады ...
vor_on 05 сентября 2018 | 23:44
только бы на историческую реконструкцию не замахнулись
edun1952 05 сентября 2018 | 23:45
Пилите и да пилимы будете...
salut__521 05 сентября 2018 | 23:51
Ну подсмертельных детей, наверное, всех излечили, теперь можно и строительствами путриотических музеев побаловаться...