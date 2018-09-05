Российский фонд национального благосостояния вырос в пересчете на рубли, но потерял, если считать в долларах

Как говорится в материалах Минфина, на 1 сентября объем фонда составил чуть более 5-ти триллионов рублей. Рост за август в рублевом выражении составил 6,5%. Однако в долларах объем снизился с 77,16 миллиарда до 75,79, — передает ТАСС.