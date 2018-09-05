Российский фонд национального благосостояния вырос в пересчете на рубли, но потерял, если считать в долларах
Как говорится в материалах Минфина, на 1 сентября объем фонда составил чуть более 5-ти триллионов рублей. Рост за август в рублевом выражении составил 6,5%. Однако в долларах объем снизился с 77,16 миллиарда до 75,79, — передает ТАСС.
Комментарии22
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grishakras 05 сентября 2018 | 23:07
Т.е в международном плане - обосрались!
novirusic 05 сентября 2018 | 23:16
grishakras: Нет, они, к4онечно, не идиоты в рублях накопления держать.
Смаысла нет.
Рублей они и сами сколько хочешь напечатают.
Хоть 100 триллионов.
Поэтому да, обгадились.
alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:16
grishakras:
Презик бандеростана как побирушка клянчит по 500 млн долларов, у России рублёвый ФНБ в пересчёте с 79 до 78 миллиардов (!!!) уменьшился.
Зато бандеростан молодцы, а Россия обосрались.
Чё курим?
edyunia 05 сентября 2018 | 23:19
alexsokoll: \\Чё курим?\\
По ходу, тебе даже убиватся не нужно.
nitsahon 05 сентября 2018 | 23:08
национальное благосостояние в рублях не меряют... пора от этого отвыкать и Минфину, и всем остальным...
edyunia 05 сентября 2018 | 23:09
Так в попугаях-то, ОН гораздо длиннннннее!!!!!!!!!!!!!
beregov_net 05 сентября 2018 | 23:12
edyunia: опередил )
alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:20
edyunia:
:)))))
Майдаун, у России резервов (накоплений) 470 млрд долларов, а у вас одни долги и никто уже и в долг не даёт.
Утешайтесь попугаями, недоумки тупые.
Сало уронили!
:)))))
А ещё лет 25 назад Украина кормила всю Россию и была промышленно развитой страной...
beregov_net 05 сентября 2018 | 23:10
А в попугаях-то я гораздо длиннее !
alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:22
beregov_net:
О, ещё один.
:)))))
Два дебила - это сила!
:)))))
Майдаун, у России резервов (накоплений) 470 млрд долларов, а у вас одни долги и никто уже и в долг не даёт.
Утешайтесь попугаями, недоумки тупые.
Сало уронили!
:)))))
А ещё лет 25 назад Украина кормила всю Россию и была промышленно развитой страной...
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 23:13
Классно придумали в минфине - тащи из фонда миллиарды долларов, а за счёт снижения курса рубля, он даже увеличивается.
Особенно им понравится, когда рубль пробьёт сотню за доллар!
Кого они обманывают-то?
pyfrjvsqfldjrfn 05 сентября 2018 | 23:21
mikhail_spb_: Быдло, а оно очень даже верит и радуется.
ura_123 05 сентября 2018 | 23:23
mikhail_spb_: Тут пара-тройка стран тоже хОчут отказаться от расчётов в долларах... правда у одних в боливарах инфляция под 1000%,у других лира упала на 40%,а у третьих ихний реал нах никому не нужен)))
alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:32
ura_123:
Зато всем нужна гривня и украина!
:)))))))
У России резервы, у бандер долги.
Да и в долг то уже не дают.
До майдана гривня стоила 5рублей, сейчас 2-40.
Сало уронили!
alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:30
mikhail_spb_: Особенно им понравится, когда рубль пробьёт сотню за доллар!
--
Нам это к декабрю 2014 обещали.
:)))))
Но грианя то как долбанулась с 5 рублей до 2-40 обесцененных рублей.
:))))
polikarpich 05 сентября 2018 | 23:40
alexsokoll: Ты в гривнах, что ли, жалованье или что там у тебя, получаешь?
Чё она тебя так вштыривает?
Обещали сотню за доллар в 2014? Сильно ждёшь и жаждешь? Будет! Даже не сумлевайся. У нас такие финансовые гении-арифметики! Ого-го!!!
alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:50
polikarpich:
Бандеростан, как бывшая часть России - отличный пример для тех, кто забыл 90е.
Я ничего не получаю, я сам зарабатываю себе.
Будет 100 к декабрю 2014 ???
Ты на календарь посмотри, недоумок.
Вот у бандер уже 33х4= 132р ещё в 2014м
Сало уронили!
ura_123 05 сентября 2018 | 23:18
Зачем вам доллары,вы же зарплату получаете в рублях!(с)
Зачем вам машины если у вас нет дорог?(с)
sborisych 05 сентября 2018 | 23:19
Как- как он прозывается- "фонд национального благосостояния "?!? Благосостояние, грите, да ещё и национальное- ну усЦсыс-ся..
ivan14 05 сентября 2018 | 23:27
Надо расчитать по курсу в долларах по курсу до возвращения Крыма
polikarpich 05 сентября 2018 | 23:36
Какое тонкое арифметическое наблюдение! Чтоб в Минфине трудиться, надо, сталбыть, много учиться!
:-)
salut__521 05 сентября 2018 | 23:41
Ну фонд-то в тугриках, может, и вырос, а вот благосостояние быдломасс плинтузировалось. Так что баш на баш...