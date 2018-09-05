Соединенные Штаты перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика, которые могут нести ядерное оружие

Они совершили посадку на авиабазе в Англии, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиационных ресурсов.

На прошлой неделе Министерство обороны России предупреждало о том, что фиксирует наращивание американской группировки носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. В министерстве утверждали, что Вашингтон и союзники готовятся нанести удар по объектам в Сирии.