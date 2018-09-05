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23:02, 05 сентября 2018

Соединенные Штаты перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика, которые могут нести ядерное оружие

Они совершили посадку на авиабазе в Англии, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиационных ресурсов.

На прошлой неделе Министерство обороны России предупреждало о том, что фиксирует наращивание американской группировки носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. В министерстве утверждали, что Вашингтон и союзники готовятся нанести удар по объектам в Сирии.

Комментарии

16

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mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 23:06


Почему два?
Типа, один будет сбрасывать бомбы на Кремль, а второй - на дворец нацдилера?
Только американцы не учли, что дворцов и резиденций у нацдилера несколько десятков.

master_superanalitik 05 сентября 2018 | 23:09


Соединенные Штаты перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика, которые могут нести ядерное оружие
====================
Это хорошая новость! В России самые лучшие средства ПВО и ВКС, а потому эти два самолета удастся уничтожить без каких-либо проблем вместе с ядерной начинкой. А мировому сообществу мы скажем, что они сами себя взорвали.

beregov_net 05 сентября 2018 | 23:15

master_superanalitik: С чего ты это взял ? Не надо верить телевизору и российским военным , они давно всё про....ли .

novirusic 05 сентября 2018 | 23:21

В министерстве утверждали, что Вашингтон и союзники готовятся нанести удар по объектам в Сирии.
--------------------
Какие прозорливые в росийском министерстве.
Сообразили после предупреждения американцев, что они врежут Асаду при атаке в Идлибе.

pavelmistery 05 сентября 2018 | 23:17

master_superanalitik: Даа, видели мы работу этих ПВО и ВКС в Сирии. Молчали в тряпочку, когда амеры и евреи бомбили асадовцев ))

zurich_106 05 сентября 2018 | 23:29

master_superanalitik: Чур тебя, у главстерха бабло на западе припрятано, какие бомбардировщики, чур!

timber_head 05 сентября 2018 | 23:34

master_superanalitik:
"В России самые лучшие средства ПВО"

Ещё бы. С-300 на базе которого все С-400 и С-500 слизали с американского "Пэтриота" А амеры фуфло на вооружение не примут. Правда их "Пэтриот" это 60-е. А вот что у них сейчас... Точно не С-300, 400, 500

alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:42

timber_head: Ещё бы. С-300 на базе которого все С-400 и С-500 слизали с американского "Пэтриота"
---

:)))))))
Ты предупреждай, а то я от неожиданности кофе пролил.

Петросян?
А С-75 у кого слизали?
:))))

Я так понимаю, ты потомственный жополиз, бандера или с израиля?

timber_head 05 сентября 2018 | 23:54

mikhail_spb_: А больше не нужно. У них хорошая разведка - путинские понты отфильтровывает.

salut__521 05 сентября 2018 | 23:25

Ну спасибо путину за наше подстратегическо-бомбардировочное слопатоеденье...
С пламенным приветом!

ваши быдломассы

alexsokoll 05 сентября 2018 | 23:45

salut__521: Ну спасибо путину за наше подстратегическо-бомбардировочное слопатоеденье...
---

Калоед, так это Путин виноват, что США наращивают армию в европе и на ближнем востоке????

По твоей логике, евреи виноваты в холокосте, а не гитлеровцы????

mikr 05 сентября 2018 | 23:36

Если проанализировать логику провокаций США за последние несколько десятков лет, то с большой вероятностью следует ожидать применение этих бомбардировщиков для нанесения ядерного удара по Киеву с последующим обвинением руки Кремля. Но уничтожение Киева было бы еще только половиной беды. Настоящая беда случится, если американцы разбомбят украинские атомные электростанции.Двадцати новых Чернобылей Европа может не пережить.

zonda_ 05 сентября 2018 | 23:51

mikr: географически, Условная Европа по-далее находится чем Россия, так что попереживать придется многим. А в остальном, бредите, уважаемый.

johio 05 сентября 2018 | 23:53

mikr: Иди поспи. Мозг то один.

johio 05 сентября 2018 | 23:50

Теперь Путин должен свои два к границе выставить, чтобы по патсански не осрамиться, а Трамп еще свои два... ну и так далее. А вата на диванах с двух сторон будет смотреть сидя на диване телек и потрясая кулаками и звеня пустой пивной посудой кричать - ну ща мы их - ща мы им покажем!!!!

В реальности и Путин и Трамп в доле от ВПК и сделают все, чтобы найти повод впарить своим народам побольше металлолома по тройной цене.

elenaj1959 06 сентября 2018 | 00:02

Зачем вот это "которые могут нести ядерное оружие", когда никто не собирается его использовать?

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