Следователи в Омской области возбудили уголовное дело против феминистки Любови Калугиной

Ее обвиняют в возбуждении ненависти и унижения достоинства по отношению к мужчинам. Об этом сообщает местный сайт «Город 55». Калугина сказала журналистам, что в действиях СКР она в определенной степени видит дискриминацию, поскольку сама неоднократно жаловалась на ресурсы, распространяющие ненависть к женщинам, но это осталось без ответа.