Следователи в Омской области возбудили уголовное дело против феминистки Любови Калугиной
Ее обвиняют в возбуждении ненависти и унижения достоинства по отношению к мужчинам. Об этом сообщает местный сайт «Город 55». Калугина сказала журналистам, что в действиях СКР она в определенной степени видит дискриминацию, поскольку сама неоднократно жаловалась на ресурсы, распространяющие ненависть к женщинам, но это осталось без ответа.
Комментарии5
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sharko_2 05 сентября 2018 | 23:09
/Следователи... возбудили уголовное дело/
Сколько следователей?
sm59 05 сентября 2018 | 23:32
Когда женщина говорит, что "все мужчины козлы", то еще вопрос, кого она оскорбила?
Мужчин, женщин, козлов или ... здравый смысл?
kondrakr 05 сентября 2018 | 23:46
Не жалко. Была бы мужиком мизогином - тоже не было бы жалко.
drgonish 05 сентября 2018 | 23:57
kondrakr:
Ну, тебя, собственно тоже не особо жалко. Просто по факту содержания твоих постов. А вот, фема эта... ей стоит сделать гормональный анализ, и в случае отклонений провести терапию. Мужики ей небезразличны - это факт. Секс с бабой не приносит мир а ее душу - факт. Девку спасать надо, а не сажать.
captainobvious 05 сентября 2018 | 23:53
феминацизм - угроза человечеству