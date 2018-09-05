Народный сход для осуждения родственников подростков, напавших на полицейских в Чечне, не состоялся
Тем не менее, семьи покинули регион. Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил главный редактор портала «Кавказский узел» Григорий Шведов.
«Кавказский узел» отмечает, что местные силовики предложили педагогам дать плохие характеристики участникам нападения на силовиков. Министр информации республики эту информацию опроверг.
Родственники подростков, совершивших нападения на полицейских в Чечне, изгнаны из республики под давлением силовиков. Об этом сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
Такая ситуация возможна, но вряд ли к этому причастны власти региона. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал министр Чечни по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Это очень больной и пронзительный вопрос, и людей с обеих сторон конфликта можно понять, добавил Джамбулат Умаров.
Комментарии3
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zonda_ 05 сентября 2018 | 23:37
Народный сход по-чеченски - линчевание?
kremlefurer 05 сентября 2018 | 23:46
zonda_: Рамзан Ахмадович, по примеру лидела своей партии, топает ножками, трясет бородкой и обещает кары небесные. Виват медвепуту номер один.
malanoff 05 сентября 2018 | 23:49
Это очень большой и пронзительный вопрос ? Надо срочно искать того , кто этот вопрос задал.