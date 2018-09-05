Народный сход для осуждения родственников подростков, напавших на полицейских в Чечне, не состоялся

Тем не менее, семьи покинули регион. Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил главный редактор портала «Кавказский узел» Григорий Шведов.

«Кавказский узел» отмечает, что местные силовики предложили педагогам дать плохие характеристики участникам нападения на силовиков. Министр информации республики эту информацию опроверг.

Родственники подростков, совершивших нападения на полицейских в Чечне, изгнаны из республики под давлением силовиков. Об этом сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

Такая ситуация возможна, но вряд ли к этому причастны власти региона. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал министр Чечни по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Это очень больной и пронзительный вопрос, и людей с обеих сторон конфликта можно понять, добавил Джамбулат Умаров.