Черемушкинский райсуд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская»

Уроженца Киргизии, жителя Оренбурга Нурлана Муратова задержали в понедельник утром. Адвокат обвиняемого утверждал, что его клиент являлся лишь очевидцем происшедшего. При этом защитник, как сообщается, покинул заседание еще до того, как судья вынесла свое решение. Инцидент на «Курской» произошел в воскресенье около полуночи. По данным следствия, полицейский остановил пассажира метро для проверки документов. После этого злоумышленник выстрелил в стража порядка.