Министерство обороны России подтверждает сообщения об авиаударе по сирийской провинции Идлиб

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, два российских Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевики собирали ударные беспилотники. Также был уничтожен склад взывчатки.

Накануне сирийские правозащитники говорили о том, что российская авиация возобновила бомбардировку Идлиба после 22-дневной паузы.