Министерство обороны России подтверждает сообщения об авиаударе по сирийской провинции Идлиб
По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, два российских Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевики собирали ударные беспилотники. Также был уничтожен склад взывчатки.
Накануне сирийские правозащитники говорили о том, что российская авиация возобновила бомбардировку Идлиба после 22-дневной паузы.
Комментарии13
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tv_victim 05 сентября 2018 | 22:39
"Цех, где боевики собирали УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ"!!!!!! Мама дорогая! Какие-то боевики, в каком-то "цеху" собирают то, на что у нас тратятся миллиарды.......
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 22:44
tv_victim:
Путин молодец, что ввел войска в Сирию. Даже товарищу Сталину такое не удалось. А Путин таким маневром окружил Турцию с юга и Израиль с севера. И те и другие стали более вразумительные. Мы и дальше должны воевать на чужой территории и малой кровью, как завещал нам великий Сталин. Но так как Россия - северная страна, то желательно выбирать места для войн там, где тепло, где есть море и где можно поправить здоровье.
aleksandr39 05 сентября 2018 | 22:46
master_superanalitik: Даже товарищу Сталину такое не удалось ,ежедневный рост цен на бензин и продукты в России .УРА !!!!!
beregov_net 05 сентября 2018 | 22:51
aleksandr39: ... друзья долларовые миллиардеры , ура !
beregov_net 05 сентября 2018 | 22:54
master_superanalitik: Учи мат часть СССР вёл боевые действия в Сирии Боевые действия в Сирии:
- июнь 1967 года;
- март – июль 1970 года;
- сентябрь – ноябрь 1972 года;
- октябрь 1973 года.
zurich_106 05 сентября 2018 | 22:54
master_superanalitik: как можно окружить что-либо с одной стороны?
tanyaya 05 сентября 2018 | 22:59
zurich_106: Не задавайте ему таких сложных вопросов.
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 23:01
zurich_106:
Вы имеете ввиду Израиль. Но не будем забывать, что там 120 процентов населения выходцы из Советской России. А потом это наша «пятая колонна»!
Авторство термина «пятая колонна» приписывается испанскому генералу Эмилио Мола, командовавшему армией франкистов в ходе гражданской войны, на основании свидетельства мадридского журналиста газеты Нью-Йорк Таймс Вильяма Карни. Согласно Карни, наступая на Мадрид, Мола передал по радио в начале октября 1936 года обращение к населению испанской столицы, в котором заявил, что помимо имеющихся в его распоряжении четырёх армейских колонн он располагает также пятой колонной в самом Мадриде, которая в решающий момент ударит с тыла.
tprfrund001 05 сентября 2018 | 23:04
tv_victim: > на что у нас тратятся миллиарды.
Давеча в Лас-Вегасе на сборище программистов тридцать пять из тридцати девяти школьников сумели взломать серверы, контролирующие ход выборов в США - именно те серверы и системы, которые будут использованы в ноябре. Быстрее всех с заданием справилась одиннадцатилетняя девчонка. Но американцы тратят миллиарды на поиски "русских хакеров".
aleksandr39 05 сентября 2018 | 22:42
Начальник цеха в это время был на совещании в Москве .
mikr 05 сентября 2018 | 23:04
Трамп признался, что разгром боевиков в Идлибе его сильно расстроит. Буквально до разжижения утреннего стула.
tprfrund001 05 сентября 2018 | 23:11
Надеюсь, в Сирии сумели потренироваться лётчики всех соединений ВКС РФ?
askol2016 05 сентября 2018 | 23:14
Интересно, кто будет восстанавливать разрушенную путинскими ВКС Сирию? Неужто наши пенсионеры?