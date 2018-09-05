Сотруднику тюремного ведомства в Элисте из-за скорой свадьбы смягчили приговор по делу о попытке убийства заключенного
Верховный суд Калмыкии назначил Алексею Мутулову 3 года колонии общего режима вместо 4-х, к которым его приговорил Элистинский городской суд. Отмечается, что будущая жена осужденного уже беременна.
По данным следствия, 2 года назад Мутулов в служебном кабинете схватил 23-летнего заключенного за шею и начал душить. Он также семь раз ударил его в грудь. Позже у пострадавшего зафиксировали телесные повреждения.
Комментарии1
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omichka 05 сентября 2018 | 23:04
Эта будущая жена, она что - думает, что уж с ней-то он будет ангелом?