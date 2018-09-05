Z Архив новостей новости
5 1 6 542
22:32, 05 сентября 2018

Сотруднику тюремного ведомства в Элисте из-за скорой свадьбы смягчили приговор по делу о попытке убийства заключенного

Верховный суд Калмыкии назначил Алексею Мутулову 3 года колонии общего режима вместо 4-х, к которым его приговорил Элистинский городской суд. Отмечается, что будущая жена осужденного уже беременна.

По данным следствия, 2 года назад Мутулов в служебном кабинете схватил 23-летнего заключенного за шею и начал душить. Он также семь раз ударил его в грудь. Позже у пострадавшего зафиксировали телесные повреждения.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

omichka 05 сентября 2018 | 23:04

Эта будущая жена, она что - думает, что уж с ней-то он будет ангелом?

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 123 6 6658 07:40
Kвыборы, видео, общество, мнения
Новости

Мария Захарова^ Новые данные британской стороны по делу Скрипалей российским официальным лицам ничего не говорят Скотланд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей – это некто Александр Петров и Руслан Боширов…

5 62 6 6235
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 169 6 20636 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 70 6 9431 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 53 6 7281 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 114 6 16452 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Новости

Россияне Петров и Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Об этом сообщили британские прокуроры

5 42 6 6118
Новости

Тереза Мэй: Двое подозреваемых по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ Она отметила, что имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов – скорее всего, псевдонимы…

5 57 6 8533
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 9989 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 8932 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 198 6 32502 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 50 6 8267 04.09
Kнью-йорк, общество, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12347 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как дружили Борис Ельцин и Билл Клинтон Ельцин постоянно набивает себе цену в глазах партнера, в частности, в какой-то момент изображает медведя. Медведя!..

5 29 6 5371 31.08
Kобщество, политика, история, мнения
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ (по телефону)

Британия назвала имена россиян, отравивших Скрипалей Можно было хлопать дверью, сказать, что в этой связи ситуации неадекватного потока грязи, который выливался со стороны Лондона, мы не собираемся больше вести диалог, но этого не было сказано ни разу…

5 42 6 7933 16:06
#слушать 24:24 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Блоги

В Сургуте первоклассникам вручили дневники с ошибкой в гербе России В лапах двуглавого орла — серп и молот…

5 55 6 10535 04.09
Kфото, школа, события

Популярное за неделю

Новости

Министерство культуры запретило показ фильма «Похищенные сокровища Европы» О причинах отказа в выдаче прокатного удостоверения ведомство пока не сообщило

5 20 6 18781
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 197 6 134308 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 56 6 21769 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 417 6 374366 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 230 6 205915 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7234508
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3645537

Сегодня в эфире