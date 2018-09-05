Присяжные в Перми признали невиновным в реабилитации нацизма общественного активиста Романа Юшкова
Следствие настаивало на том, что он отрицал факт уничтожения 6-ти миллионов евреев во время Второй мировой войны. Сам подсудимый говорил, что хотел лишь обсудить дискуссионную историческую тему.
Ранее Юшкова, как пишет «Медиазона», признали виновным в унижении достоинства людей нерусских национальностей и назначили штраф в 200 тысяч рублей.
Комментарии3
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novirusic 05 сентября 2018 | 22:51
Мразь этот Юшков, а присяжные ему соответствуют.
hastings 05 сентября 2018 | 22:55
novirusic: считаете за комментарии в интернете надо сажать?
novirusic 05 сентября 2018 | 23:12
hastings: Считаю за нацистскую пропаганду где бы то ни было, хоть на улицах, хоть в интернете надо сажать.
За отрицание преступлений нацистов -тоже.
Немцы вот накушались до отвала, поняли, что надо пресекать в зародыше.