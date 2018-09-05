Присяжные в Перми признали невиновным в реабилитации нацизма общественного активиста Романа Юшкова

Следствие настаивало на том, что он отрицал факт уничтожения 6-ти миллионов евреев во время Второй мировой войны. Сам подсудимый говорил, что хотел лишь обсудить дискуссионную историческую тему.

Ранее Юшкова, как пишет «Медиазона», признали виновным в унижении достоинства людей нерусских национальностей и назначили штраф в 200 тысяч рублей.