Парагвай возвращает свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив...

Как пояснил министр иностранных дел республики Луис Альберто Кастильони, Асунсьон хочет внести свой вклад в попытки решить проблему установления мира на Ближнем Востоке дипломатическим путем.

Решение о переносе посольства в Иерусалим было принято в мае прежним президентом Парагвая Горацио Картесом. Он же присутствовал на церемонии открытия дипмиссии. Страны, которые перенесли свои посольства в Иерусалим, таким образом поддержали претензии Израиля на этот город. Между тем Восточный Иерусалим оспаривает Палестина.