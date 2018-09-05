Парагвай возвращает свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив
Как пояснил министр иностранных дел республики Луис Альберто Кастильони, Асунсьон хочет внести свой вклад в попытки решить проблему установления мира на Ближнем Востоке дипломатическим путем.
Решение о переносе посольства в Иерусалим было принято в мае прежним президентом Парагвая Горацио Картесом. Он же присутствовал на церемонии открытия дипмиссии. Страны, которые перенесли свои посольства в Иерусалим, таким образом поддержали претензии Израиля на этот город. Между тем Восточный Иерусалим оспаривает Палестина.
Комментарии9
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patrikk_1 05 сентября 2018 | 22:39
Парагвай возвращает свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив...
Палестина будет свободной.
johio 05 сентября 2018 | 22:48
patrikk_1: Свободной от американских денег, на которые живет в роскоши весь палестинский бомонд, в скором времени судя по всему.
В прочем, простому палестинскому населению, которое как и в Рашке влачит нищенское существование, на это скорее всего положить.
ltvjrhfn2 05 сентября 2018 | 23:54
johio:
Зато это решение поддержит нищета и голытьба Пиндостана.
johio 05 сентября 2018 | 23:57
ltvjrhfn2: Ох, что-то сколько ни езжу, такой прожженой нищеты как в рашке не видал. Ну у хохлов если только. Но ведь есть куда стремиться, А? Как же без хохлов то?
len56 05 сентября 2018 | 23:06
patrikk_1: от арабов
plantagenista 05 сентября 2018 | 23:59
patrikk_1:От таких как ты типов.
zonda_ 05 сентября 2018 | 23:23
Парагвай...Тель-Авив...Ершалаим. Представляется мне, что ни те, ни другие, понятия не имеют о территориальном местоположении сих дружеских стран
mayk18_10 05 сентября 2018 | 23:43
zonda_: Ершалаим и ПоттерБурГарри: города побратимы...
ltvjrhfn2 05 сентября 2018 | 23:58
mayk18_10:
иди уже спать, мойша, ложись. ты своё сегодня отработал на полновесные 11.80. шек.