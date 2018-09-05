В Японии умер первый пострадавший от облучения на АЭС «Фукусима-1»
На этой станции весной 2011-го года после сильного землетрясения произошла авария. Как передает Би-би-си, мужчина в возрасте старше 50-ти лет скончался от рака легких. На «Фукусиме» он отвечал за измерение уровня радиации. Он не менее двух раз отправлялся в командировки на аварийную станцию. Министерство здравоохранения Японии согласилось с выводами экспертов о причинах смерти работника АЭС. Теперь его семье положена компенсация.
Аварии на «Фукусиме-1» был присвоен максимальный рейтинг по международной шкале ядерных событий. Точно такой же ранее присвоили чернобыльской катастрофе.
Комментарии5
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abborigen 05 сентября 2018 | 22:39
Да упокоится с миром. Соболезнования близким.
jetsam 05 сентября 2018 | 22:44
просто выполнил свою работу.
как положено. как дОлжно.
соболезнования.
tprfrund001 05 сентября 2018 | 22:59
Представляю комменты либерды на смерть какого-нибудь российского специалиста!
Кстати, это насколько надо быть альтернативно одарённым, чтобы строить АЭС там, где её построили японцы?
j_partizan 05 сентября 2018 | 23:05
Человек пожертвовал жизнью ради спасения других людей. Это геройский поступок.
Однако, сама авария - это результат преступной халатности проектировщиков, которые должны нести ответственность за свою некачественную работу.
wicked_digger 06 сентября 2018 | 00:04
j_partizan: так и позволят им спрашивать с американского разработчика. Скорее уж еще одну бомбу по какому-нибудь городу получат вместо ответа.