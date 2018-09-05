В Японии умер первый пострадавший от облучения на АЭС «Фукусима-1»

На этой станции весной 2011-го года после сильного землетрясения произошла авария. Как передает Би-би-си, мужчина в возрасте старше 50-ти лет скончался от рака легких. На «Фукусиме» он отвечал за измерение уровня радиации. Он не менее двух раз отправлялся в командировки на аварийную станцию. Министерство здравоохранения Японии согласилось с выводами экспертов о причинах смерти работника АЭС. Теперь его семье положена компенсация.



Аварии на «Фукусиме-1» был присвоен максимальный рейтинг по международной шкале ядерных событий. Точно такой же ранее присвоили чернобыльской катастрофе.