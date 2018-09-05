Великобритания не стала повторно расследовать 14 подозрительных смертей, связанных с Россией

Для этого нет причин, — сказала премьер-министр Тереза Мэй. Итоги предыдущего пересмотра направят в комитет по внутренним делам палаты общин.

Год назад издание «Баззфид» писало, что на территории Великобритании произошло по меньшей мере 14 смертей, которые связаны с российскими властями. Большинство погибших – граждане России, — отмечали журналисты.