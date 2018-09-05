Великобритания не стала повторно расследовать 14 подозрительных смертей, связанных с Россией
Для этого нет причин, — сказала премьер-министр Тереза Мэй. Итоги предыдущего пересмотра направят в комитет по внутренним делам палаты общин.
Год назад издание «Баззфид» писало, что на территории Великобритании произошло по меньшей мере 14 смертей, которые связаны с российскими властями. Большинство погибших – граждане России, — отмечали журналисты.
Комментарии16
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bignick 05 сентября 2018 | 22:33
напрасно..
kottigr1 05 сентября 2018 | 22:48
bignick: Значит внешняя разведка Великобритании имеет в ГРУ столько своих "кротов", что знает о каждом пердке в этой конторе..
johio 05 сентября 2018 | 22:50
kottigr1: Великобритания боится нашего Путина. Британцы - ссыкло.
jjuddgge_ddrredd 05 сентября 2018 | 22:34
Забавно наблюдать за бурлением в новостях о Скрипалях и допинге в рос. спорте.
У Меня эти новости вызывают зевоту, скушно же.
Кто у Власти сейчас в стране?
Правильно, гэбисты. Везде одни гэбисты - Президент, Администр. Президента, правительство, губернаторы, банки, корпорации...
А чем обычно занимаются спец. службы? Чему их учат? Что Они готовы делать? Под что они заточены? Ы?
Обманывать противника и ликвидировать Врагов.
Как выиграть в спорте, где соперник часто сильней тебя? Разработать гос. программу по применению допинга в спорте высших достижений. Золото Сочи есть! Ур-ра! Можно отчитаться перед начальством и получить новые звёздочки на погонаххх...
Что делать с Врагами? Ликвидировать! Немцов, Литвиненко, Политковская. Скрипали? И Скрипалей! Враги же. Единственно, что всё-таки удивляет, как топорно всё исполняется, всегда концы торчат (что с допингом, что с ликвидацией). Поэтому постепенно всё тайное - становится явным.
Так что не понимаю интерес к этим 2-м темам у местной ботвы. Меня куда больше интересует, кто дрелью космический корабль просверлил!....
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 22:42
jjuddgge_ddrredd: Пользуясь Ваше логикой и ассоциативным рядом:
просверлил сверлильшик. ведь они созданы (обучены) для того, чтобы сверлить.
вот они и сверлят где ни попадя.
Страна профессионалов, все при деле.
jjuddgge_ddrredd 05 сентября 2018 | 22:53
rabin_tagor: Ну вот почему пустоголовые придурки, вроде вас, лезут со своими глуповатыми ответами в любой новости? А?
Клоун пустоголовый, вы видели фотку отверстия? Слесарь так не сверлит. Было несколько попыток высверлить, неудачных. Отверстия высверлено неряшливо. Слесарь сначала метчиком наносит точку сверления, потом только берёт дрель и сверлит.
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 23:37
jjuddgge_ddrredd: Ну, так и отравить, как я понимаю, тоже не совсем удалось.
"профессионалы так не травят" (с)
какая страна - такие и профессионалы
jjuddgge_ddrredd 05 сентября 2018 | 22:55
rabin_tagor: Ха-ха-ха, смотрю, уже местные имбецилы вам лайков наставили...хе-хе.
Любят эти имбецилы лайки ставить идиотам)))
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 22:37
Тяжело расследовать убийства, когда убийцы сразу скрываются на территории России, где их прячут от правосудия на высшем государственном уровне.
Интересно, кого больше истребила большевицко-чекистская власть за столетие - граждан России или вражеских стран?
tanyaya 05 сентября 2018 | 22:54
mikhail_spb_: По-моему, ответ очевиден.
jjuddgge_ddrredd 05 сентября 2018 | 23:14
tanyaya: А что это за страшная мымра на вашей аватарке? Расскажите, не узнаю)))
justitia 05 сентября 2018 | 23:06
mikhail_spb_: вы еще спрашиваете?
petrovich_spb 05 сентября 2018 | 22:47
А зачем все 14? Достаточно одного дела Скрипалей для усиления санкций против режима Путина. Тем более, что именно это дело имеет одно принципиальное отличие: пострадали британские граждане!
glotov 05 сентября 2018 | 23:35
petrovich_spb: Конечно пострадали: уронили свой моральный облик ниже плинтуса.
lager23 05 сентября 2018 | 22:56
Народам дорого обходятся ошибки правителей, но когда правитель самоуверенный амбициозный недоумок это стоит ещё дороже!
stanislav1975 05 сентября 2018 | 23:47
Ну и зря. Не мог Березовский повеситься на фсб-шном форменном ремне. И чтё удостоверение СМЕРШ-а в прихожей валялось?